إسرائيل تطلق سراح الصحفية الفلسطينية لمى غوشة بعد أيام من اعتقالها

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن الصحفية المقدسية لمى غوشة، بعد اعتقال دام 10 أيام.

وقررت محكمة الاحتلال، الإفراج المشروط عن الصحفية غوشة إلى حين موعد المحاكمة.

وجرى إطلاق سراح غوشة وفق عدة شروط تقييدية تتمثل بالحبس المنزلي، والامتناع عن استخدام أجهزة الحاسوب والهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى موعد المحاكمة المقررة في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال هاني غوشة والد لمى لوسائل إعلام، إن ظروف سجن ابنته كانت "صعبة للغاية"، وهذه أول تجربة لها بعيدا عن أولادها.

وقدم محامو غوشة استئنافا في المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، بعد قرار محكمة الصلح بتمديد اعتقالها، حتى الأحد المقبل.

وأصدرت النيابة العامة للاحتلال، أمس الاثنين، لائحة اتهام بحق الصحفية غوشة، حول مزاعم تتعلق بـ" التحريض" ودعم وتأييد مع ما يسمى التنظيمات "الإرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تنفيه نفيا قاطعا.

وزعمت النيابة في بيان لها، أن غوشة قامت بإجراء مقابلات صحافية مع أسرى مفرج عنهم، ونشرت تدوينات حول العدوان على قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية غوشة، وهي أم لطفلين (كرمل 5 سنوات، وقيس 3 سنوات)، في الرابع من سبتمبر/أيلول، بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.