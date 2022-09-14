إيران ترحب بشدة بعودة سفير الإمارات إلى طهران

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية فجر الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استقبل مساء الثلاثاء السفير الإماراتي سيف الزعابي، العائد الى طهران بعد أعوام من خفض بلاده مستوى تمثيلها عام 2016.

ونقل بيان الخارجية عن الوزير قوله إن الجمهورية الإسلامية "مهتمة بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياسة الجوار".

وأكدت الإمارات في آب/أغسطس قرارها إعادة السفير الى طهران في سياق "رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي" وتحقيق "المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

وقال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش في تموز/يوليو "لا يمكن أن يكون العقد المقبل على غرار العقد الماضي. في العقد الجديد، كلمة خفض التصعيد يجب أن تكون هي المفتاح"، مؤكدا أن الامارات "ليست طرفا في أي محور في المنطقة ضد إيران".

وقامت الإمارات في صيف العام 2020، بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، في خطوة لقيت انتقادات لاذعة من طهران.

الا أن أبوظبي شرعت في الآونة الأخيرة في تعزيز تواصلها مع دول شهدت علاقاتها بها توترا في الأعوام الماضية، مثل قطر وتركيا وإيران.

وأكد أمير عبد اللهيان لدى استقباله الزعابي، أهمية "تعاون دول المنطقة من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة".

وخفّضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي في إيران عام 2016، في خطوة تضامنية مع الرياض التي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية ردا على اقتحام محتجين لمقر بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران احتجاجا على إعدام المملكة لرجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وأبقت الإمارات التي تقطن فيها جالية إيرانية كبيرة، على علاقات اقتصادية مع طهران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى الانخراط في حوار معها، على رغم تبقّي نقاط تباين بين البلدين من أبرزها قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى).

وتأتي عودة السفير الإماراتي بعد أسابيع من خطوة مماثلة للسفير الكويتي بدر عبد الله المنيخ الذي خفّضت بلاده أيضا تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الإيرانية عام 2016.

وأتت خطوتا الدولتين العربيتين في ظل حوار تجريه إيران والسعودية منذ أكثر من عام بتسهيل من العراق، سعيا لتحسين العلاقات بين الخصمين الاقليميين.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تموز/يوليو أن بلاده تعدّ لعقد لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني، بعد خمس جولات حوار أجراها ممثلون للبلدين في بغداد منذ نيسان/أبريل 2021.