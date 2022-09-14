بعد زيارة السيسي للدوحة.. النيابة العامة المصرية تخلي سبيل صحفيي الجزيرة

أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر طارق العوضي، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أخلت سبيل صحفيي قناة الجزيرة القطرية المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وقال العوضي في بيان مقتضب على فيسبوك: "أرحب بقرار النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل صحفيي الجزيرة المحبوسين احتياطيا"، دون ذكر عددهم أو تفاصيل أكثر.

ولم يصدر بيان من النيابة المصرية بشأن ما ذكره العوضي حتى الساعة 12:50 (ت.غ).

لكن أن موقع "القاهرة 24" الإلكتروني المقرب من السلطات ذكر أن جهات التحقيق، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة أحمد النجدي، المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة.

ووفق بيانات سابقة أصدرتها الجزيرة، فإن ثمة أربعة صحفيين يعملون في "الجزيرة مباشر" محبوسين احتياطا بمصر، هم: أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، تم توقيفهم جميعا خلال قضاء عطلاتهم الاعتيادية في مصر.

وقبل إعلان العوضي، تساءل المذيع بقناة "الجزيرة" أحمد طه، عبر فيسبوك: "بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر وعودة العلاقات المصرية القطرية لأفضل من ذي قبل، هل تُفرج القاهرة عن صحفيي الجزيرة الأربعة في مصر؟".

وأضاف: "سؤال يتردد في صدورنا وصدور كثيرين، ونرجو أن يكون الجواب: نعم".

والأربعاء غادر السيسي قطر بعد زيارة استمرت يومين وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبحث تعميق التعاون في شتى المجالات والتوافق على التنسيق على تسوية أزمات المنطقة.