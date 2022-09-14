شركة "رونو" المغرب تعلن إنتاج اول سيارة كهربائية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة "رونو" بمصنع طنجة.

ووفق تصريحات لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور في مؤتمر صحفي بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء، تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 700 ألف سيارة، ويعمل فيع أكثر من 220 ألف شخص في المغرب

وقال مزور إن سعيهم لفتح خط لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً جاء استجابة للطلب العالمي المتزايد عليها.

وأوضح أن المغرب بات يصدر أجزاء السيارات لنحو 70 وجهة عالمية، معتبرا ذلك "نجاحا رائعا" حققته مجموعة "رونو" المغربية.

وأكد الوزير على ضرورة إبقاء المغرب ضمن البلدان "الأكثر تنافسية" في صناعة السيارات، حيث تحتل المركز الثالث عالميا في هذا المجال، حسب الوزير.

وأشاد بقدرة المجموعة على القيام بمشاريع جيدة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أنها أثبتت مكانتها عالميا بعد مرور 10 سنوات على إنشاء مصنع رونو.

وقال مزور إن المغرب يتصدر قائمة الدول المصدرة لمنتجات السيارات إلى أوروبا، من خارج دول الاتحاد الأوروبي، منافسا بذلك دولا كبرى.

وأعلنت الشركة الفرنسية "ستروين" عن تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة في يونيو/ حزيران 2020.

كما كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وصرحت وزارة الصناعة والتجارة المغربية سابقا في بيان، أن محطة الشحن تعد "ثمرة مشروع بحثي" تم تطويره بطلب من صُّناع قطاع السيارات.