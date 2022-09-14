عمان.. أعمال انتشال ضحايا المبنى المنهار مستمرة

لا زالت فرق الإنقاذ الأردنية تبحث عن عشرة أشخاص تحت الأنقاض عدد منهم على قيد الحياة في المبنى المنهار في عمان، وفق تصريحات لوزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، الأربعاء.

وقال الشبول المتحدث الرسمي باسم الحكومة أيضا هناك "معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء".

واضاف أن "عمليات البحث لا زالت مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة"، مشيرا إلى ان "طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة" وهو ما قد يصعب عمليات البحث.

قتل خمسة أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في إنهيار المبنى القديم المؤلف من أربعة طوابق في عمان على ما أعلنت السلطات الأمنية الأردنية الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا الى انه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

وأكد مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في إنهيار المبنى".

ومنطقة جبل اللويبدة من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وفيها المركز الثقافي الفرنسي.