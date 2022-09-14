مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين في اشتباك مسلح في قضاء جنين

قتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين في اشتباك مسلح، شمالي الضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء.

وقال الجيش في بيان: "قُتل الليلة الماضية ضابط، في تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مسلحَين فلسطينيَين بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".

وأسفر الاشتباك عن مقتل الفلسطينيَين أيضا، بحسب بيان سابق للجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه في موقع تويتر: "رصدت قوات الجيش اثنين من المسلحين (الفلسطينيين) في منطقة التماس بالقرب من حاجز الجلمة (شمالي الضفة)، فقامت بمحاصرتهما وبدأت إجراءات في محاولة لاعتقالهما".

وأضاف: "بادر المشتبه بهما بإطلاق النار على الجنود، فهاجم الجنود المشتبه بهما وأطلقوا النار عليهما وقاموا بتحييدهما".

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "مواطنين استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري".

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن "الشهيدين من بلدة كفر دان غرب مدينة جنين"، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال تحتجز جثمانيهما.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأناضول، إن الفلسطينيَين هما عبد الرحمن عابد وأحمد عابد وهو ضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.