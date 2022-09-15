الأردن يعلن انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض البناية المنهارة

أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الخميس، انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض البناية المنهارة في العاصمة عمان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 10 وفيات.

وقال المتحدث باسم الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، في بيان: "فرق الإنقاذ تتمكن من إخلاء جثة عاشرة من تحت الأنقاض، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه 10 وفيات و10 إصابات، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل عملياتها".

بينما جرى الأربعاء انتشال ناجيين هما رضيع وخمسيني بعد البقاء تحت الأنقاض لمدة 24 ساعة و20 ساعة على الترتيب.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الأردنية انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة بالعاصمة، وتسجيل 5 وفيات آنذاك.

ووجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أثناء زيارته إلى الموقع، بفتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار البناية.