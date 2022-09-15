الضفة.. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرَين برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهد فتى فلسطيني وأُصيب آخران، صباح اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام قوة عسكرية بلدة كفر دان، غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، استشهاد الفتى عدي طراد صلاح البالغ من العمر17 عاماً برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في كفر دان، إضافة إلى إصابة مواطنَين آخرَين بالرصاص الحي.

ووفق شهود عيان، فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر دان، وداهمت منزلي ذوي أحمد عابد وعبد الرحمن عابد اللذين قُتلا، الأربعاء، في اشتباك مسلح أسفر أيضا عن مقتل ضابط إسرائيلي قرب حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، 18 فلسطينيا، من مدن وبلدات بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني غير الحكومي في بيان، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ حملة اعتقالات طالت 18 مواطنا، بينهم 9 من بلدة كفر دان.

من جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية، مقتل الفتى صلاح في كفر دان.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن على حكومة الاحتلال وقف تصعيدها الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.

وحمّل أبو ردينية إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير، مطالباً الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقفه.

وتابع: "الخطاب القادم للرئيس محمود عباس في الامم المتحدة (يوم 23 سبتمبر/ أيلول) سيحدد معالم المرحلة المقبلة، بما يحمي مصالح شعبنا الفلسطيني وحقوقه".