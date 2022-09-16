ارتفاع قتلى انهيار بناية الأردن إلى 13

ارتفع عدد قتلى البناية المُنهارة بالعاصمة الأردنية عمان، الجمعة، إلى 13، بعد انتشال 3 جثث جديدة، فيما توقفت الإصابات عند 10.

وقال العقيد عامر السرطاوي، متحدث الأمن العام، في بيان، إنه "بعد ساعات عمل صعبة ودقيقة، فرق الإنقاذ تتمكن ظهر اليوم (الجمعة) من الوصول إلى جثتين لشخصين تحت الأنقاض، وجرى إخلاؤها".

واستدرك: "حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 12 وفاة و10 إصابات"، قبل أن يُعلن بعد ذلك في بيان مقتضب، عن انتشال جثة ثالثة.

والثلاثاء، أعلنت السلطات الأردنية انهيار بناية سكنية في منطقة "اللويبدة" بالعاصمة، حيث وجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أثناء زيارته إلى الموقع، بفتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار البناية.