واشنطن تلتزم منح الأردن مساعدت مالية سنوية بقيمة 1.45 مليار دولار

وقع الأردن والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الأخيرة مساعدات مالية سنوية للمملكة بقيمة 1.45 مليار دولار، للفترة بين عامي 2023 و2029.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية، في بيان ووقع وزيرها أيمن الصفدي المذكرة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن.

وحسب البيان ذاته، جرى توقيع المذكرة وهي الرابعة بين البلدين بعد محادثات موسعة أجراها الوزيران حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وقال بيان مشترك بعد التوقيع في الخارجية الأمريكية، إن "مذكرة التفاهم، باعتبارها صكا ثنائيا فريدا من نوعه، تمثل التزاما أمريكيا بدعم استقرار الأردن وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأكد البيان أن "الالتزام الأمريكي بأمن الأردن وازدهاره هو التزام راسخ".

وحسب البيان "ستساعد مذكرة التفاهم الأردن على مواجهة التحديات الاستثنائية، والتخفيف من التداعيات الشديدة للتحديات الإقليمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الملك عبد الله الثاني، وتعزز الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن على المدى الطويل".

وتابع: "تأتي مذكرة التفاهم هذه في وقت تنفذ فيه الحكومة الأردنية إصلاحات تستهدف تقوية الاقتصاد وتحسين الخدمات للمواطنين".

وكان الأردن والولايات المتحدة وقعا أول مذكرة تفاهم حول العلاقات الاستراتيجية لمدة 5 سنوات في 2008، وأخرى مماثلة عام 2015، وينتهي العمل في مذكرة التفاهم الحالية التي وقعت في 2018 بنهاية سبتمبر/ أيلول 2022.