ضبط مليون حبة من الكبتاجون في لبنان كانت معدة للتهريب إلى الكويت

ضبطت السلطات اللبنانية أكثر من مليون حبة من مخدر الكبتاجون في مرفأ بيروت، كانت معدة للتهريب إلى الكويت عبر السودان، وفق ما أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، السبت.

وغرد مولوي عبر "تويتر" قائلا: "الأجهزة الأمنية اللبنانية ضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تفوق المليون حبة، في مرفأ بيروت".

وأضاف أن "حبوب الكبتاجون كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، ووجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت".

وأعلن الوزير اللبناني، استمرار التحقيق في الواقعة، دون تفاصيل.

ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج إحدى أسباب توتر العلاقات عدة شهور بين بيروت وعواصم خليجية، خصوصًا الرياض.

وفي 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، بيروت، وقدم "مبادرة" لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

ومن بين ما تضمنته "المبادرة الكويتية"، التشدد في منع تهريب المخدرات من لبنان إلى دول الخليج من خلال الصادرات، وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.