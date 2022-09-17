مؤسس فرقة "ميّاس" يدعو اللبنانيين إلى الثورة

دعا مؤسّس فرقة "ميّاس" ومُصمّم رقصاتها، إلى قيام "ثورة" في لبنان في أول تعليق له لدى وصوله مطار بيروت أمس الجمعة، وندد بالطبقة السياسيّة اللبنانيّة.

واستقبل العشرات الفرقة بالورود في مطار بيروت فيما تسمّر آلاف اللبنانيّين أمام شاشات التلفزيون لمتابعة وصولها وقد شكّل فوزها مصدر فخر لهم في وقتٍ تعصف ببلادهم أزمة اقتصاديّة وسياسيّة غير مسبوقة.

وقال نديم شرفان، لوكالة فرانس برس في المطار "نحنا لسنا في حاجة إليكم (السياسيين). نحن فرقة ميّاس استطعنا رفع اسم لبنان من دونكم"، معبّرًا عن استياء اللبنانيّين جرّاء الوضع السياسي في بلادهم.

وشكّل انتصار الفرقة لحظة نادرة من الوحدة في لبنان الذي يُعاني أسوأ أزماته منذ تأسيسه.

وفي مؤشّر إلى تزايد السخط الشعبي جرّاء الوضع في البلاد، اقتحم مودعون لبنانيّون الجمعة خمسة مصارف على الأقلّ في مواقع مختلفة، في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم، ضمن حلقة جديدة من الحوادث المماثلة.

وأضاف شرفان أنّ المواطنين "يجب أن يُحطّموا البنوك كلّها وأن يقلبوا البلاد رأسًا على عقب وأن يقلبوا الطاولات على رؤوس جميع السياسيّين".

بلغت قيمة الجائزة التي فازت بها فرقة "ميّاس" مليون دولار بعد حصدها المركز الأوّل في نهائيّات "أميركا غات تالنت" فضلًا عن فرصة أتيحت لها لتقديم عرض في لاس فيغاس.

وتابع شرفان متوجّهًا إلى الطبقة السياسيّة "واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء".