مزارع فلسطيني يكتشف أرضيات فسيفسائية تعود للعهد البيزنطي

اكتشف المزارع الفلسطيني سليمان النباهين، أرضيات فسيفسائية تعود للعهد البيزنطي أثناء تأدية مهامه الزراعية في أرضه الواقعة بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

وقال النباهين في تصريحات صحفية: "اكتشفنا وجود هذه الأرضيات خلال بحثي في عمق الأرض الزراعية حول سبب موت الأشجار منذ نحو 6 شهور".

وأضاف: "فوجئنا بهذه الرسومات، ووسّعنا أعمال الحفر حتّى ظهرت لنا أرضيات واسعة تضم أشكالا مختلفة من الحيوانات كالإوز والبط والثعالب والأرانب".

وأوضح النباهين أنه أبلغ وزارة السياحة والآثار بالاكتشاف كون هذه الأرضيات إرثا فلسطينيا تجب المحافظة عليه.

من جانبها قالت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، السبت، إن الكشف الأوّلي لهذا الموقع الأثري أثبت وجود أرضيات فسيفسائية تضم أيقونات لحيوانات تؤرخ للعصر البيزنطي، ورسومات تُجسّد الحياة الاجتماعية آنذاك.

وأضافت في بيان: "هناك أيضا مجموعة أخرى من الأرضيات ذات الأشكال الهندسية وبعض المعالم والشواهد العمرانية للجدران الأثرية".

وذكرت أنه تم العثور على مقتنيات فخارية وقوارير زجاجية في مكان البحث.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالشراكة مع خبراء وعلماء آثار دوليين من المدرسة الفرنسية للآثار لمعرفة المزيد من الأسرار والقيم الحضارية، في مختلف الحقب التي عاشت على أرض غزة.

وأشادت الوزارة بدور المزارع الفلسطيني وحسه الوطني العالي الذي دفعه لإبلاغ الجهات المختصّة.

وفي 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الوزارة عن "كشف أثري كبير من أرضيات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي شرق مخيم البريج".

وقال محمد خلّة، خلال مؤتمر صحفي عقده آنذاك: "هذا الكشف سيُضفي هيبة ووقار ويؤرخ للحضارة الفلسطينية".

وتعد مدينة غزة من مدن العالم القديمة، وخضعت لحكم الفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين والمسلمين.