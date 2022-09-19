إسرائيل: إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" أصبح قريباً

أعلنت تل أبيب، مساء اليوم الإثنين، أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" في البحر المتوسط سيبدأ في أقرب وقت ممكن، معتبرة أنه لا علاقة له بالمفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ويتنازع البلدان على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسّط الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وبشأن هذه المفاوضات قالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان عير "تويتر" الإثنين: إن إسرائيل تعتقد أنه من الممكن والضروري الوصول إلى اتفاق حول خط بحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح مواطني البلدين.

وشددت على أن مثل هذا الاتفاق سيكون مفيدا للغاية ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وأعربت عن شكرها للوسيط الأمريكي آموس هوكتشتاين على عمله الجاد للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل "باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق بيروت بالتنقيب عن الغاز والنفط".

واعتبرت الحكومة الإسرائيلية، في بيانها، أن "إنتاج الغاز من منصة حفر كاريش غير مرتبط بهذه المفاوضات، وسيبدأ إنتاج الغاز من الحفارة دون تأخير في أقرب وقت ممكن".

والجمعة، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غاز "كاريش" قبل ربطه بشبكة غاز إسرائيل.

ومنحت إسرائيل رخصة تشغيل الحقل إلى شركة "إنرجيان" (Energean) ومقرها لندن.

وقبل نحو أسبوعين أعلنت "إنرجيان" أن مشروعها الرئيسي "كاريش" في طريقه لبدء الإنتاج خلال أسابيع.

وسبق وأن أعلن لبنان رفضه اعتزام إسرائيل تشغيل "كاريش"، وقال إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها، بينما ردت إسرائيل بأن الحقل بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة.