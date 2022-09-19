البنك المركزي التابع للنظام السوري يخفض سعر صرف الليرة

أعلن البنك المركزي لدى النظام السوري، الاثنين، خفض سعر صرف العملة المحلية "الليرة" بنسبة 7%، في محاولة لسد الفجوة مع السوق الموازية "السوداء".

وقال المركزي في بيان، إنه قرر خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة سورية لكل دولار واحد من 2814 ليرة سابقاً، بتراجع 7 % من قيمتها.

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء داخل سوريا، نحو 4450 ليرة سورية لكل دولار.

ومنذ أكثر من 10 سنوات، تراجعت وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق السورية، في وقت أصبح المتعاملون والمواطنون يفضلون الدولار على العملة المحلية، لحماية مدخراتهم من تراجع أسعار الصرف.

ويستخدم، سعر الصرف الرسمي، في حركة التجارة الخارجية "الصادرات والواردات"، ما يعني أن البلاد تتجه إلى مرحلة تضخم أكبر خلال الشهور المقبلة، وفق مراقبين.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار كان عام 2011 ، نحو 50 ليرة سورية.