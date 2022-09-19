الجيش الإسرائيلي يكشف عن محاولة المساس بقواته بالقرب من سوريا

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه أحبط محاولة للمساس بقواته في محيط السياج الأمني مع سوريا.

جاء ذلك في بيان رسمي أوضح أن الحادث وقع جنوب هضبة الجولان.

وأضاف: "رصدت استطلاعات الجيش عدد من المشتبه بهم يجتازون خط الحدود، ويلقون أجساما مشبوهة في محيط السياج نحو قوات الجيش".

وتابع: "تبين لاحقًا أن الحديث عن ألغام مضادة للأفراد".

وكان الجيش قد أعلن صباح الإثنين أنه رصد 4 أشخاص، قال إنهم ألقوا أجساما مجهولة قبل إصابة واعتقال أحدهم.

وأضاف في بيانه السابق: "هرعت قواتنا إلى المكان وقامت بإطلاق النار نحو المشتبه بهم، نحو الجزء السفلي من الجسم، ما أدى إلى إصابة أحدهم، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي هوية هؤلاء الأشخاص.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 مرتفعات الجولان السورية، وضمّتها عام 1981، في خطوة رفضها المجتمع الدولي.