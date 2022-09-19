تعثر المساعي لتبادل الأسرى في اليمن بسبب تعنت الحوثيين

أعلن المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، العميد تركي المالكي، بذل مساع أمام "تعنت" جماعة الحوثي، لإطلاق الأسرى.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء الأحد، تزامنا مع تأكيد حكومي يمني على الاستعداد لـ "تبادل كافة الأسرى مع الحوثيين بدون انتقائية"، وذلك غداة اتهام الجماعة للحكومة بـ"عرقلة إحراز تقدم في الملف".

وقال المالكي، إن "تعنت الحوثيين في محادثات عمّان الأخيرة، أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب".

وفي 29 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، تعليق مفاوضاتها مع جماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان، ردا على هجوم حوثي في تعز (جنوب غرب).

وأضاف المالكي، أن "التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة".

وكشف أن "تحالف دعم الشرعية يبذل مساع حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات"، دون تفاصيل أكثر عن تلك المساعي.

وفي وقت سابق الأحد، قال هادي هيج، رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في الحكومة اليمنية، في بيان، إن "الحوثي يرفض أفراده، وينتقي منهم الخاصين بفئة وشريحة معينة".

وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل الكل مقابل الكل للخروج من الانتقائية".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذه التطورات.

وفي مشاورات عقدت بالسويد في 2018، قدم الطرفان كشوفات أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، دون إحصاء رسمي دقيق للأعداد لما بعد هذا التاريخ.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.