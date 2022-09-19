11 رئيساً وزعيماً عربياً يشاركون في مراسم تشييع جنازة الملكة إليزابيث

يشارك قادة وزعماء 11 دولة عربية في مراسم تشييع جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي بدأت صباح اليوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، فارقت الملكة إليزابيث الحياة عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد سبعين عاماً من توليها العرش.
ووفقاً لبيانات رسمية وإعلانات صادرة عن وكالات الأنباء الرسمية لعدة دول عربية فإن القادة والزعماء المشاركين هم:
* قطر: أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
* البحرين: عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
* الأردن: عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.
* الكويت: ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
* المغرب: الأمير مولاي رشيد، شقيق عاهل البلاد الملك محمد السادس.
* مصر: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
* الجزائر: رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان.
* فلسطين: رئيس الوزراء محمد اشتية.
* السودان: رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.
* لبنان: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
* ليبيا: نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني.