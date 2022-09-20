أمير قطر يرحب بالعالم في مونديال 2022

رحب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، بالعالم لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في بلاده، مؤكداً أن العالم سيرى قدرة إحدى الدول الصغيرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي.

وقال آل ثاني، في خطابه أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "سوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم".



وأضاف أمير قطر: "لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ 12 عاماً تصميماً وعزماً حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد".

وأردف: "ها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعا دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي".

وقال: "في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي".



وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 في الفترة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، وهي الأضخم والأبرز في عالم الساحرة المستديرة على مستوى المنتخبات.