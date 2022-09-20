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إصابة جندي إسرائيلي أثناء اقتحام بلدات فلسطينية

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 20.09.2022 10:25
آخر تحديث في 20.09.2022 10:40
من اقتحامات الجيش الإسرائيلي لقرى فلسطينية ليلة أمس الأناضول من اقتحامات الجيش الإسرائيلي لقرى فلسطينية ليلة أمس (الأناضول)

أُصيب جندي إسرائيلي، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع فلسطينيين، اندلعت بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة فلسطينية لاعتقال مواطنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب اليوم الثلاثاء: "في نشاطات في قرى قَطَنَة وبيت دِقَُو وبِدُّو، اعتقلت القوات ثلاثة مطلوبين أمنيين"، في إشارة إلى قرى في شمال غرب القدس.

وأضاف: "خلال النشاط العسكري في قرية بِدُّو تعرضت القوات لإلقاء الحجارة، وأُصيب جندي بجروح طفيفة نُقل على إثرها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته اقتحمت قرى الشواورة قرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، وحبلة قرب قلقيلية (شمال)، وبيت ريما (وسط).

وقال: "في قرية بيت ريما ألقى بعض المشتبه فيهم الحجارة نحو القوات، التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء.

وينفذ الجيش الإسرائيلي، بشكل شبه يومي، اعتقالات لفلسطينيين من منازلهم في الليل، في الضفة الغربية، تسفر عن اندلاع مواجهات مع السكان.

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