الجنائية الدولية تتسلم شكوى تطالب بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة

سلمت، اليوم الثلاثاء، نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين وعائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، إضافة إلى محامين آخرين، شكوى إلى مكتب النائب العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تطالب بفتح تحقيق واستدعاء المسؤولين عن قتلها.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال إن الملف يُحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإصابة الزميل علي السمودي، والشروع بالقتل للزميلة شذا حنايشة.

وأضاف أن الملف يتضمن الطلب من المدعي العام بالجنائية الدولية الاعتماد على التحقيقات الفلسطينية في إدانة الاحتلال، ومن ثم فتح تحقيق خاص فيه، واستدعاء المسؤولين عن هذه الجريمة للمثول أمام النيابة العامة الدولية.

ووفق نزال فإن ملف الشكوى يتضمن كذلك كل الوثائق اللازمة حول حادث مقتل أبو عاقلة، ابتداء من فيديوهات وشهادات شهود عيان موثقة، وتقرير النيابة العامة الفلسطينية، وصورة المقذوف الذي قتلها وتقريرا يؤكد استخدامه من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى مشاركة مكتبَين قانونيَين في إعداد الملف أحدهما مكلف من النقابة، وآخر مكلف من العائلة.

وأضاف نزال: "حسب تقديراتنا، فإن الملف مُحكم ولا مجال لخسارته أو التلكؤ فيه، والمدعي العام ملزم بالاستجابة للشكوى".

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الشكوى تشمل أيضا بالإضافة إلى حادث مقتل أبو عاقلة، قضيتي الصحفيَين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى، اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي في غزة، والجريحين الصحفيين معاذ عمارنة ونضال اشتية.

وفي 11 مايو/ أيار 2022، قُتلت مراسلة قناة الجزيرة القطرية بعدما أُصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية آنذاك.

وفي 26 مايو، أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن تحقيقات النيابة العامة خلصت إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاص قناص إسرائيلي دون تحذير مسبق.

وفي 5 سبتمبر/أيلول أعلن الجيش الإسرائيلي أن هناك "احتمالا كبيرا" أن تكون أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، قُتلت بنيران "خاطئة" أطلقها جندي إسرائيلي، بحسب بيان تضمن النتائج النهائية لتحقيق أجراه الجيش.

ووفق البيان، فإن المدعية العسكرية العامة وجدت أنه ووفقًا لظروف الحادثة، لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية.