الشرطة الإسرائيلية: فلسطينيون يطلقون النار على قاعدة عسكرية شمالي الضفة الغربية

قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيين أطلقوا، الثلاثاء، النار على قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمالي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات.

وقالت الشرطة في تصريح مكتوب: "سَمع أفراد حرس الحدود (قوة عسكرية تتبع للشرطة) المتمركزون في قاعدة سالم (شمالي الضفة) دوي إطلاق نار باتجاه القاعدة".

وأضافت: "خلال نشاط مسح وتفتيش لأفراد حرس الحدود، تم رصد عدد من علامات إطلاق نار في الطريق الترابي خلف القاعدة، وشرعوا في أنشطة مسح وتفتيش مكثفة ويعملون حاليًا على تحديد مكان مطلقي النار".

ولفتت إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أغلق معبرا يقع بين الضفة الغربية وإسرائيل، بالقرب من المنطقة حتى إشعار آخر.

وتشهد الضفة الغربية منذ عدة أشهر حالة من التوتر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.