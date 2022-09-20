بدء المفاوضات بين إسرائيل والبحرين لتوقيع اتفاقية تجارة حرة

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاقية "تجارة حرة" مع البحرين،

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب الثلاثاء: "عَقدت وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي اجتماعا أمس الاثنين مع وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، ودشن الاثنان رسميا مفاوضات تأسيس اتفاقية تجارة حرة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل".

وأضافت: "أبلغت الوزيرة باربيفاي نظيرها البحريني أنها ترحب ببدء العملية الهادفة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

جاء ذلك خلال زيارة للوزيرة الإسرائيلية إلى البحرين.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، بحسب التصريح ذاته: "ستساعد الاتفاقية بشكل كبير على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل، وإزالة الحواجز، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين الدولتين".

ولفت التصريح إلى أن الوزيرة التقت في زيارتها بوزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

وقال: "ناقش الجانبان أهمية العلاقات بين الدول ودراسة الاحتمالات في ضوء التحديات العالمية لدول المنطقة".

وأضافت: "وفقًا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، فإنه منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم قبل نحو عامين، نمت التجارة بين إسرائيل والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار".

وقالت: "تقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الدولتين".

وأضافت: "بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين عام 2021 نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية".

وتابعت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية: "بلغ حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، وكذلك وقود".

وكانت إسرائيل والبحرين أعلنتا قبل عامين عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

وسبق لإسرائيل ان وقعت اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات.