الشرطة الإسرائيلية تعثر على جثة فلسطيني يشتبه بقتله امرأة اسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم العثور على جثة فلسطيني يشتبه في قتله امرأة إسرائيلية بعد مطاردة خلال الليل.

وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت على جثة الرجل في تل أبيب، بعد ساعات من مزاعم ضربه وقتله سيدة في الثمانين من عمرها في حولون، وهي ضاحية تقع جنوب المدينة.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق انطلاق عملية البحث عن موسى صرصور (28 عاما) من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الوفاة باعتبارها هجوما بدوافع قومية.

وعثر على المرأة فاقدة الوعي على جانب طريق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لقطات كاميرا الأمن التي رصدت الهجوم أظهرت المرأة وهي تتعرض للضرب من الخلف بأداة ثقيلة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الذي يشارك في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مقتل المرأة بأنه "هجوم مروع من إرهابي حقير وجبان".

يأتي الهجوم في وقت تواصل فيه قوات الأمن الإسرائيلية مداهماتها اليومية لاعتقال النشطاء في الضفة الغربية المحتلة بعد موجة من أعمال العنف الدامية ضد إسرائيليين في الربيع.

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية مئات الفلسطينيين منذ ذلك الحين وقتل نحو 90 شخصا، ما يجعل هذا العام الأكثر دموية منذ عام 2016.