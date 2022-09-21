مع تطبيع العلاقات.. الإمارات العربية تشتري مسيرات بيرقدار التركية

سلمت شركة الدفاع التركية بايكار 20 من طائراتها المسلحة بدون طيار الرائدة إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر مع احتمال زيادة العدد لاحقاً، مع توسع الوفاق الدبلوماسي بين الخصمين الإقليميين السابقين إلى عقود عسكرية.

وارتفع الطلب الدولي على طائرات بايكار المسيرة بعد تأثيرها في الصراعات الدائرة في سوريا وأوكرانيا وليبيا، فيما أثبتت القنابل الموجهة بالليزر الخارقة للدروع المزودة فاعليتها في أكثر من جبهة.

تقول مصادر عسكرية إن الإمارات العربية المتحدة وحليفتها السعودية تأملان الآن في الاستفادة من التقارب مع تركيا لمواجهة التحدي الأمني المتزايد من جانب إيران والقوات العميلة لها.

وقد تعرضت الدولتين الخليجيتين لهجمات بطائرات مسيرة على مدن ومنشآت نفطية أطلقها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وقال مصدر تركي مطلع على المحادثات إن أبوظبي والرياض تتفاوضان للحصول على طائرات قتالية بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2 من أنقرة. وقال المصدر لرويترز "قرروا في المفاوضات مع الإمارات تسليم 20 طائرة مسيرة مسلحة بسرعة" مضيفا أنها نقلت للإمارات في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار تقرير منفصل في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن محادثات الإمارات مع بايكار تركزت على توريد ما يصل إلى 120 طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار.

من جانبه، أكد مسؤول تركي رفيع يوم الأربعاء أن تركيا سلمت بعض الطائرات المسيرة وأن الإمارات تسعى للحصول على المزيد. وقال المسؤول إن السعودية تريد أيضا شراء طائرات مسيرة مسلحة وإنشاء مصنع لتصنيعها.

وقال المسؤول إن شركة بايكار تدرس الطلب السعودي لإنشاء مصنع لكنه قال إن القرار قرار استراتيجي وهو بيد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومنشآت الإنتاج الوحيدة لبايكار خارج تركيا موجودة في أوكرانيا، حيث ساعدت مسيرات بيرقدار في تقويض التفوق العسكري الساحق لروسيا في الأسابيع التي أعقبت اجتياح موسكو في فبراير.

وساهمت نجاحات بايكار في المعارك على ارتفاع الصادرات العسكرية التركية. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي خلوق بيرقدار الذي يدير الشركة مع شقيقه سلجوق، رئيس قسم التكنولوجيا (CTO) إن بايكار وقعت الشهر الماضي عقود تصدير مع 22 دولة.

وتنتج الشركة حاليًا 20 طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار TB2 شهريًا، كما أخبر مؤسسة للخدمات العسكرية الأوكرانية في أغسطس، كما أن دفتر طلباتها لتلك المسيرات والنماذج الأخرى ممتلئًا للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بايكار إن لديهم حاليًا القدرة على تصنيع 200 مسيرة من طراز TB2 سنويًا وإنهم يسعون إلى رفع هذا الرقم إلى 500.

وقال المسؤول التركي الكبير: "هناك طلبات لطائرات بدون طيار مسلحة من العديد من البلدان والمناطق". بعض الدول التي اشترتها لديها طلبات إضافية. إنهم راضون جدًا عن النتائج... لكننا من الناحية الفنية لا يمكن تلبية جميع الطلبات".

ويريد السعوديون والإماراتيون التغلب على فعالية الطائرات الإيرانية بدون طيار. فيما قال مصدر عسكري غربي: إذا حصلوا على مسيرات تي بي 2، فسيكونون قادرين على وقف هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة.