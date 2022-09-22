السعودية تعلن موعد رحلة للفضاء.. بمشاركة أول رائدة سعودية

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر وطنية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض تجارب علمية وأبحاث دولية ومهام مستقبلية متعلقة بالفضاء.

كما يسعى إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا، والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في مجالات عديدة ذات أولوية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وستطلق أول الرحلات في البرنامج عام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.

ويأتي برنامج السعودية لرواد الفضاء وحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030.