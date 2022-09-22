النظام السوري يعلن انتشال 34 جثة بعد غرق مركب هجرة لبناني

أعلنت سلطات النظام السوري، الخميس، العثور على 34 جثة قبالة ساحل مدينة طرطوس، بسبب غرق قارب هجرة غير نظامية انطلق من لبنان.

وقال مدير عام الموانئ سامر قبرصلي، إنه تم العثور على 34 جثة و14 ناجي، مؤكدا استمرار عمليات البحث في الموقع، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأشار قبرصلي إلى مشاركة الصيادين في عمليات إنقاذ القارب والبحث عن ناجين في عدة مواقع على شاطئ طرطوس.

وتزداد محاولات لبنانيين وسوريين للهجرة بشكل غير قانوني من لبنان باتجاه دول أوروبية، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر.

ومنذ أواخر 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي إحدى أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث أدت الأزمة إلى انهيار مالي ومعيشي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية اخرى.