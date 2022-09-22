ضبط متفجرات أرسلها إرهابيو واي بي جي من منبج إلى عفرين لتنفيذ فيها

أعلنت وزارة الداخلية التركية ضبط 12 كيلوغرامًا من متفجرات سي 4 أرسلها عناصر من تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي من منبج عبر متعاونين معهم لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الأربعاء، أن فرق مديرية أمن ولاية هطاي وعناصر أمنية في عفرين بالتنسيق مع قسم الاستخبارات بالمديرية العامة للأمن ضبطت إلى جانب المتفجرات مواد تستخدم بصناعة المتفجرات.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، هنأ وزير الداخلية سليمان صويلو الفرق المشاركة في عملية ضبط المتفجرات.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (بمحافظة حلب) من قبضة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي (ذراع بي كي كي في سوريا)، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.