عضو الكنيست "بن غفير" يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعشرات الإسرائيليين، الخميس منطقة "باب المغاربة"، أحد أبواب المسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام أن بن غفير، ومعه عشرات المستوطنين المتطرفين جددوا، الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة الإسرائيلية المتواجدين على بوابات المسجد الأقصى، منعوا مصلين مسلمين من دخول المسجد.

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية متشددة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الأحد وتستمر 3 أسابيع.

في المقابل، دعت مؤسسات فلسطينية إلى تكثيف التواجد في المسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية.

وتتواصل بشكل يومي عدا "الجمعة والسبت"، الاقتحامات الإسرائيلية الأحادية للمسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية منذ العام 2003.