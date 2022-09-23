ارتفاع ضحايا غرق مركب هجرة لبناني إلى 71 قتيلا

أعلن وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى مركب مهاجرين أبحر من لبنان أمام السواحل السورية، إلى 71 شخصا.

وفي تصريح لمصادر إعلامية، قال حمية، إن حصيلة الذين لقوا مصرعهم في غرق قارب المهاجرين ارتفعت إلى 53 شخصا فيما تم إنقاذ 19 آخرين دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما أعلنت سلطات النظام السوري، الخميس، العثور على 34 جثة قبالة ساحل مدينة طرطوس، بسبب غرق قارب هجرة غير نظامية انطلق من لبنان.

واشار مدير عام الموانئ سامر قبرصلي، إلى مشاركة الصيادين في عمليات إنقاذ القارب والبحث عن ناجين في عدة مواقع على شاطئ طرطوس.

وذكر ناجون من الغرق، أن القارب غادر ميناء مدينة المنية شمالي لبنان قبل أيام، باتجاه السواحل الأوروبية.

وتزداد محاولات لبنانيين وسوريين للهجرة بشكل غير قانوني من لبنان باتجاه دول أوروبية، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر.

ومنذ أواخر 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي إحدى أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث أدت الأزمة إلى انهيار مالي ومعيشي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية اخرى.