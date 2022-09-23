البرهان يعلن أنه لن يرشح نفسه لحكومة يقودها مدنيون

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة لحكومة يقودها مدنيون.

وقال البرهان، لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه لن يخوض الانتخابات المقبلة لحكومة بقيادة مدنية، دون أن يقدم جدولا زمنيا لموعد إجراء الانتخابات حتى يتنازل عن السلطة.

ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة، قال البرهان: "لا أعتقد ذلك".

وتابع قائلا بعد الإلحاح عليه بالسؤال: "ليس لدي رغبة لتقديم نفسي كمرشح ولا أريد الاستمرار في هذا العمل".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريا".

ورفض المحتجون استيلاء البرهان على الحكم الذي وقع بعد حل الجيش الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك، وكذلك مجلس السيادة (وهو هيئة تتقاسم السلطة من ضباط الجيش والمدنيين التي كانت تحكم السودان منذ أواخر عام 2019).

وإثر المظاهرات، فتح جنود النار على المحتجين السودانيين، وقتلوا عشرات واعتقلوا مئات.

وبهذا الصدد، قال البرهان: "لم يقتل أحد المحتجين بالطريقة التي يتم تصويرها، المحتجون اشتبكوا مع الشرطة التي تعاملت معهم بموجب القانون لحماية الملكية العامة".

وأكد البرهان أنه بمجرد تشكيل حكومة منتخبة ستكون القوات المسلحة مؤسسة أخرى لتلك الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة أعلى.