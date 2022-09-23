عشرات الإصابات أثناء مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي

أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أنه أصيب 11 فلسطينيا بينهم قاصرا أُصيب بالرصاص الحي في الفخذ، و10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أثناء مواجهات شهدتها بلدة كفر قدّوم شرقي قلقيلية.

وأكد منسق لجان المقاومة الشعبية في بدة كفر قدّوم مراد اشتيوي، أن "الجيش الإسرائيلي فرّق مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان في البلدة، مستخدما الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع".

فيما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا وبيت دَجَن في محافظة نابلس.

وأكد مسعفون ميدانيون إنهم عالجوا عشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات أسبوعية رافضة للاحتلال على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين و مداهمة قراهم وبلداتهم.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.