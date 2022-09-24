الأردن وإيران يبحثان أزمات المنطقة

بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وإيران حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، جهود حل أزمات المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها، على أساس علاقات مبنية على حسن الجوار.

جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية البلدين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق تلفزيون المملكة الحكومي.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة وتحقيق الاستقرار على أساس علاقات إقليمية مبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، دون مزيد من التفاصيل، حسب المصدر.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية، إن بلاده "لا تريد توترا في المنطقة، وإن الأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

ورحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتصريحات العاهل الأردني، على لسان متحدثها ناصر كنعاني، والذي قال إن طهران ترحب بالتصريحات الأخيرة للملك بشأن إيران، وتنتظر "خطوات فعلية" من دول المنطقة لتعزيز العلاقات الإقليمية.

وشهدت العلاقات الأردنية الإيرانية قطيعة استمرّت قرابة عقدين، بعد دعم الأردن للعراق في حربه ضد إيران في ثمانينات القرن الماضي.