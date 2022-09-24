القضاء المغربي يحكم بسجن 12 مهاجرا سودانيا بتهمة العصيان

حكم في المغرب استئنافيا بالسجن 3 سنوات على 12 مهاجرا سودانيا، اعتقلوا خلال صدامات مع الشرطة المغربية لدى محاولة نحو ألفي مهاجر دخول جيب مليلية بالقوة في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير الحكومية في بيان عبر فيسبوك مساء الجمعة، أن الحكم بحق المهاجرين السودانيين أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة الناظور.

وأوضحت الجمعية، بأن أحكام السجن بحق المهاجرين جاءت بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بتهديدات وباستعمال العنف، والإيذاء في حقهم والعصيان المرتكب، وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي، والدخول سرا للتراب المغربي، والإقامة غير الشرعية وحيازة أسلحة.

وأضافت أن الأحكام تأت بعد حكم أولي بإدانتهم بـ11 شهرا سجنا فقط بالمحكمة الابتدائية في يوليو/تموز الماضي.

تسببت هذه المأساة في مقتل 23 مهاجرا ، بحسب السلطات المغربية، وأن أغلب المهاجرين قد استخدموا العنف ضد قوات الأمن.

يُذكر أن منظمات حقوقية انتقدت أسلوب تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع المهاجرين خلال محاولة الاقتحام، وطالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في الحادث.