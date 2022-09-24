المستشار الألماني يلتقي محمد بن سلمان في مستهل جولة خليجية

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لعقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز التي تطرق أبواب أوروبا.

واستهل المستشار جولته بزيارة إلى السعودية حيث استقبله أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل في مطار جدة، قبل أن يتوجه الى قصر السلام للاجتماع بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يرافق شولتس وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة بينها الطاقة.

وقال مصدر مقرّب من شولتس قبيل وصوله إلى السعودية "إنها الزيارة الأولى للمنطقة في إطار المرحلة المتغيرة" التي تسبب بها الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وبعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الوقت لإيجاد مورّدين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريبًا.

وقد تفضي الجولة في الدول الخليجية التي تلعب دورًا "إقليميًا رئيسيًا" إلى توقيع عقود خصوصًا مع الإمارات للحصول على الغاز الطبيعي المسال.

وقال أحد مستشاري شولتس "سنضع اللمسات الأخيرة على طروحات طموحة"، بدون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

قالت المصادر الحكومية إن برلين ترغب في توسيع التعاون في تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، الذي يمكن أن تستورده ألمانيا بكميات كبيرة من دول الخليج.

كما يسعى المستشار الألماني إلى تعزيز التعاون السياسي مع القوى الإقليمية لمنع تقاربها من روسيا والصين.

واعتبر أحد مستشاري شولتس أن ولي العهد، الحاكم الفعلي للبلاد، سيقود المملكة في "السنوات العشر او العشرين او الثلاثين المقبلة".

وتابع "علينا التحدث مباشرة مع السعودية اليوم إذا أردنا حلّ مسألة الحرب في اليمن مثلًا أو التطرّق إلى المسألة الايرانية... لا يمكننا أن نتجاهل ضرورة العمل معا".

وكان ولي العهد السعودي توسّط لنقل خمسة بريطانيين وأميركيَين اثنين ومغربي وسويدي وكرواتي في إطار عملية تبادل بين روسيا واوكرانيا هذا الاسبوع.

ويستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شولتس الأحد، على أن ينتقل لاحقًا إلى قطر، أحد أكبر مصدري الغاز قي العالم، للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.