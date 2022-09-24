المنتخب المغربي للمكفوفين يفوز ببطولة إفريقيا لكرة القدم

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للمكفوفين ببطولة إفريقيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب المالي وهي المرة الخامسة في تاريخه.

وبحسب موقع القناة "الأولى" المغربية الحكومية، تفوق المنتخب المغربي أمس الجمعة، على نظيره المالي بهدفين لصفر، أحرزهما اللاعب عبد الرزاق حطاب على أرضية الملعب البلدي في المنصورية.

وبهذا التتويج، حافظ المنتخب الوطني على لقبه القاري، وضمن المنتخب مشاركته للمرة الثالثة في النسخة المقبلة من دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"،

بالإضافة إلى تأهله إلى بطولة العالم المقبلة، المرتقب تنظيمها بمدينة برمنغهام الإنجليزية، بين 18 و27 أغسطس/آب 2023.