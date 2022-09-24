رئيسة وزراء فرنسا في زيارة إلى الجزائر يوم 9 أكتوبر

أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن تزور الجزائر يومي 9 و10 من تشرين الأول/أكتوبر، لـ"إعادة إطلاق العلاقات الثنائية".

وأكد المصدر، في بيان، إن رئيسة الوزراء اليزابيث بورن، ستلتقي نظيرها أيمن بن عبد الرحمن لتثبيت الشراكة التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسا البلدين.

وأوضحت رئاسة الحكومة أنه "تماشيا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا"، والذي تمخضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس الماضي، "سيجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، قد تحدّث غداة زيارة ماكرون للجزائر عن إعلانات "قريبة" عن زيادة ممكنة لشحنات الغاز الجزائري المرسلة إلى فرنسا في خضمّ أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.

وأشارت رئاسة الحكومة الفرنسية إلى أن بورن ستشارك برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية في رئاسة "الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن"، لافتة إلى أن اللجنة ستتطرق إلى "المسائل الاقتصادية والتحول البيئي".

وبعد شهور من التوتر بين فرنسا والجزائر، أصدر ماكرون مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في 27 آب/أغسطس إعلانًا مشتركًا لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية، في ختام زيارة للرئيس الفرنسي استمرت ثلاثة أيام في الجزائر.