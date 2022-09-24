ولي العهد السعودي يبحث مع مسؤولين أمريكيين ملفي الطاقة واليمن

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، مع مسؤولين أمريكيين العلاقات الثنائية وأزمتي اليمن وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد السعودي في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة، وخاصة بمجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار.

وأفادت الوكالة، أن اللقاء شهد "مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة في مجال أمن الطاقة (..) والتطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن".

وتملك السعودية دوراً كبيراً في اليمن من خلال قيادتها للتحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية بمواجهة انقلاب جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وأبدى الجانب الأمريكي خلال اللقاء شكره لجهود وساطة ولي العهد التي تكللت بالنجاح بالإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكيين ضمن العشرة أسرى من جنسيات مختلفة".

وأعلنت الخارجية السعودية، في بيان الأربعاء الماضي، نجاح وساطتها في الإفراج عن 10 أسرى من جنسيات مختلفة، في عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان، أول أمس الخميس، اتصالين هاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بشأن عملية تبادل الأسرى، وتأكيد ضرورة حل الأزمة بين البلدين سياسياً.