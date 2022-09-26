أول باخرة حبوب قادمة من أوكرانيا تصل لبنان

احتفلت السفارة الأوكرانية في لبنان، الإثنين بوصول باخرة الحبوب (AK AMBITION) التي رست في مرفأ طرابلس شمال لبنان.

وتنقل الباخرة حبوب الذرة والزيت النباتي من أوكرانيا إلى لبنان، وهي أولى الشحنات التي تصل البلاد بعد اتفاق إسطنبول.

وقال السفير الأوكراني "ايهور اوستاش" في كلمته خلال الحفل، إن هدف أوكرانيا من مواصلة تصدير الحبوب هو منع أزمة الغذاء في جميع أنحاء العالم.

وأوضح: "على الرغم من كل الصعوبات، تمكنت أوكرانيا من تصدير ما مجموعه 3.3 ملايين طن من المنتجات الزراعية من موانئ أوديسا والموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب في أغسطس/آب الماضي".

وأشار أن لبنان تمكن من استيراد 210 آلاف طن من القمح من أوكرانيا في أول 7 شهور من العام الجاري، من إجمالي 325 ألف طن متعاقد عليها، بنسبة بلغت 63%.

وأضاف المسؤول الأوكراني: "بعد الاتفاق مع الأمم المتحدة وتركيا، تم فتح ميناء أوديسا لتصدير الحبوب، وبعد هذا الاتفاق وصلت إلى أوديسا 220 سفينة شحن، وتم تحميل إجمالي 5 ملايين طن من الحبوب معظمها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا".

ووقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية خلال اجتماع استضافته إسطنبول في 22 يوليو/تموز الماضي، .



وتعاني الكثير من بلدان العالم، أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.