اشتباكات في مدينة الزاوية الليبية تسفر عن إصابات بين المدنيين

قال مصدر طبي ومصادر محلية مطلعة إن اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية طرابلس أسفرت عن مقتل طفل وإصابة خمسة مدنيين آخرين.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي إن "الاشتباكات الحاصلة الآن (21:40 ت.غ) في مدينة الزاوية أسفرت في حصيلتها الأولية عن مقتل طفل وإصابة خمسة مدنيين آخرين بجروح حالة أحدهم خطيرة جدا".

وتابع: "نيران الاشتباكات أصابت أيضا سيارة فوق كوبري سوق الخضرة وسط المدينة، وتعذر الوصول إليها ومعرفة عدد راكبيها أو حالتهم الصحية".

وأفاد بأن "الاشتباكات تدور وسط المدينة في أحياء سكنية مدنية"، وناشد الجهات المشتبكة "السماح لجهاز الإسعاف بفتح ممر آمن لإجلاء العائلات العالقة تحت النيران".

وقالت مصادر محلية مطلعة، طلبت عدم نشر أسمائها، إن "كتيبة السلعة بإمرة عثمان اللهب ومناصرة كتائب أخرى تقاتل كتيبة تدعى السيفاو" من دون توضيح الأسباب.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مماثلة بين كتائب تابعة ومؤيدة لرئيسي الحكومتين المتنافستين، ما خلف 32 قتيلا و159 مصابا.

وتتصارع في ليبيا حكومتان منذ مارس/ آذار الماضي، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.