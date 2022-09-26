لبنان ينتظر عرضا خطيا لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب، الإثنين، أن العرض الخطي للوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل اموس هوكشتاين، "سيصل إلى الرئاسة اللبنانية قبل نهاية الأسبوع الحالي".

جاء ذلك، خلال لقاء أبو صعب بالرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة شرق بيروت، بحسب بيان لمكتب عون الإعلامي.

وقال البيان، إن أبو صعب استعرض والرئيس عون نتائج الزيارة التي قام بها إلى نيويورك، الأسبوع الماضي، واللقاءات التي عقدها مع الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده أحرزت تقدما ملموسا، بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون، أعلن في 19 من الشهر الحالي عبر بيان، أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل "باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق بيروت بالتنقيب عن الغاز والنفط".

ويتنازع البلدان على منطقة بحرية غنية بالنفط