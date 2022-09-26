ملك البحرين يزور السعودية ويبحث هناك تعزيز التعاون وآخر التطورات في المنطقة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نظيره البحريني، الملك حمد بن عيسى في جدة، وبحث معه تعزيز التعاون وآخر التطورات في المنطقة.

وفي وقت سابق الأحد، وصل ملك البحرين، إلى السعودية في زيارة رسمية، غير معلنة المدة، وفق وكالة الأنباء السعودية.

واستقبل العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملك البحرين، في قصر السلام بجدة، في لقاء منفصلين، دون تفاصيل عن المباحثات.

فيما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، أن عاهل البحرين استعرض في لقائه مع الملك سلمان بن عبد العزيز، "مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة".

وأكد الجانبان "حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين".

وجرى خلال اللقاء "بحث مجريات الأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك"، وفق المصدر ذاته.

والأربعاء، بحث ملك البحرين، في زيارة للإمارات مع رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

في سياق منفصل، يبدأ رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، زيارة الثلاثاء إلى سلطنة عمان، لمدة يومين لبحث تعزيز العلاقات وفق وكالتي الأنباء الإماراتية والعمانية.