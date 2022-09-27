العاهل السعودي يعين ولي عهده محمد بن سلمان رئيساً للوزراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أمراً ملكياً بتعيين نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً للوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن هذا الأمر الملكي بجعل ولي العهد رئيساً للوزراء "استثناء من حكم المادة "56" من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء".

وأشار الأمر الملكي، إلى أن جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها العاهل السعودي ستكون برئاسته.

كما تضمن الأمر الملكي تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيراً للدفاع، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

فيما ذكرت وسائل إعلامية سعودية أن الأمر الملكي أبقى على وزراء الخارجية والاستثمار والمالية في التعديل الوزاري.