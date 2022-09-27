النظام السوري يحتجز فلسطينيين نجوا من قارب غارق في طرطوس

كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا الحقوقية، اليوم الثلاثاء، أن قوات النظام السوري احتجزت عددا من الفلسطينيين نجوا من قارب غرق قبل أيام قبالة ساحل مدينة طرطوس (غرب).

وقال المتحدث باسم المجموعة فاير أبو عيد، إن قوات أمن النظام احتجزت عددا غير معروف من فلسطيني سوريا الناجين من القارب بعد نقلهم إلى "مستشفى الباسل" في طرطوس.

وكان قارب يقل مهاجرين غير نظاميين من لبنان وفلسطين وسوريا انطلق من سواحل مدينة طرابلس اللبنانية في 22 أيلول/ سبتمبر، متجهاً إلى أوروبا قبل أن يغرق قبالة السواحل السورية.

وأضاف أبو عيد، أنه تم اقتياد المحتجزين إلى مكان مجهول للتحقيق معهم بذريعة معارضة النظام ولدواع أمنية.

وتابع: "هناك تكتم كبير على مصير المحتجزين"، فيما لم تعرف أسباب اعتقالهم، كما لم يصدر النظام أي تعليق بالخصوص حتى الساعة (8:00 ت.غ).

وناشد أبو عيد، المجتمع الدولي للمساعدة في إطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين لدى النظام السوري.

والسبت، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية (حكومية)، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب الهجرة في المياه الإقليمية السورية إلى 94 قتيلا.

و"مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" منظمة حقوقية إعلامية متخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.