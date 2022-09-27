مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصى

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، بالتزامن مع فرض الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المسلمين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح مكتوب إن 407 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترتين: الصباحية وما بعد الظهر.

وأشارت أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي اقتحم المسجد برفقة عدد كبير من الضباط الإسرائيليين لفترة قصيرة.

وأوضحت دائرة الأوقاف في بيانها أن الشرطة الاسرائيلية اعتقلت أحد المستوطنين بعد أن نفخ بالبوق، خلال اقتحامه للمسجد.

وأظهرت صور في شبكات التواصل الاجتماعي، عناصر من الشرطة الإسرائيلية وهم يقتادون المستوطن إلى خارج الأقصى.

والنفخ بالبوق المصنوع من قرن كبش، هو طقس ديني يهودي يُعرف باسم "الشوفار".

وأوضح شهود عيان ، إن عناصر الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على عدد من النساء الفلسطينيات في ساحات مسجد الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى وانتشرت فيها، قبل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين بالدخول إلى ساحات المسجد على شكل مجموعات بحراسة عناصر الشرطة.

من جهتها صرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد كبير من الضباط الإسرائيليين لفترة قصيرة.

وهتف مصلون، تمكنوا من الدخول الى المسجد "الله أكبر"، للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا واحدا على الأقل من ساحات المسجد.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، منذ ساعات فجر اليوم.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة قد دعت لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي حلّ أمس الإثنين.