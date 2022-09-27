مصر تعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، رصد ثاني حالة إصابة بجدري القرود في البلاد وهي لمريض قادم من إحدى الدول العربية.

وقالت الوزارة في البيان، إنها عزلت المصاب في أحد المستشفيات واتخذت كافة الاجراءات الوقائية وإن حالته العامة مستقرة.

وأضافت: "تم عزل المريض واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية له ولمخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في السابع من سبتمبر/أيلول رصد أول إصابة بجدري القرود لمواطن لديه إقامة بإحدى الدول الأوروبية ويبلغ من العمر 42 عاما.

وينتقل فيروس جدري القرود عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين أو الحيوانات أو المواد الملوثة ويتسبب عادة في ظهور أعراض مشابهة لأعراض الجدري ولكنها أخف منها، مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع والطفح الجلدي.

وظهر اسم جدري القرود للمرة الأولى عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.

ومنذ بداية 2022 وحتى 27 سبتمبر الجاري، أعلنت 96 دولة أكثر من 40 ألف إصابة مؤكدة مختبريا، منها 12 وفاة، ما دفعها لإعلان المرض "حالة طوارئ صحية عالمية".