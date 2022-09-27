مناقشات أردنية سعودية لتنفيذ اتفاقيات الربط الكهربائي

ناقش اجتماع ترأسه عن الجانب الاردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة مع وفد سعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة مازن بن علي البهكلي الاتفاقيات الثلاث الخاصة بمشروع الربط الكهربائي الأردني السعودي.

ويتوقع الانتهاء من الاتفاقيات وتوقيعها رسميا قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم توقيع اتفاقية تنفيذية واتفاقية تشغيلية وأخرى تجارية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.



وقال الرواشدة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الجانبين توافقا على أن يتم في النصف الثاني من عام 2025 تشغيل المشروع تجاريا.

وكان الأردن والسعودية وقعا في آب 2020 مذكرة تفاهم لتحقيق الربط الكهربائي بين البلدين لاستكمال الربط الكهربائي العربي خاصة وأن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي.



وسيكون هذا المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وبقية الدول العربية في شمال إفريقيا ويعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.