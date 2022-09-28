استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 44 آخرين في اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إن "4 مواطنين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "الشهداء هم: عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة "براهمة"، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة".

وذكرت أن 44 آخرين أصيبوا بجروح، ووُصفتْ إصابات بعضهم بالخطيرة.

وفي وقت سابق صباح الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وحاصر منزلاً فيه، بحسب تصريحات شهود عيان لوكالة الأناضول.

وقال الشهود إنهم سمعوا أصوات انفجارات أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.

فيما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام المخيم.

من جانبه، ندد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بقتل الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين الثلاثة في جنين.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا": إن "الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعبث بالأمن والاستقرار ويرتكب المجازر بحق شعبنا".

وأضاف: "هذا التصعيد الخطير لن يعطي شرعية وأمنا واستقرارا لإسرائيل"، واعتبر أن "الإدانات وحدها لا تكفي، لأن الاحتلال يصر على تجاوز الخطوط الحمر".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الأمن شنت في وقت سابق اليوم الأربعاء نشاطاً في مخيم جنين بهدف اعتقال مطلوبَين أمنيَين، وقامت بمحاصرة المنزل الذي كانا يتواجدان بداخله".

وأضاف في بيان، وفق وكالة الأناضول: "بعد أن قام المسلحان بإطلاق نار، وتفعيل عبوة ناسفة، ردّت القوات وقتلتهم"، مضيفاً: إن "المطلوبَين تورطا بإطلاق النار عدة مرات على أهداف إسرائيلية".

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "قوات الأمن عملت هذا الصباح بحزم لاعتقال عدد من الإرهابيين الذين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية ولقتل إسرائيليين".

وأضاف: "خلال العملية العسكرية تم اطلاق النار على قواتنا، التي ردت بشكل سريع ودقيق وأصابت الإرهابيين".

إضراب وحداد

وعمّ الإضراب غالبية مدن الضفة الغربية حداداً على استشهاد الفلسطينيين الأربعة، ونُظّمتْ وقفات منددة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



بدورها دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى "الزحف نحو نقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي"، ردا على استشهاد الفلسطينيين الأربعة.



وأضافت في بيان، أن "اليوم هو يوم غضب وتصعيد على كافة نقاط الاشتباك، وإضراب شامل في كافة محافظات الوطن"، معتبرة أن جريمة الاحتلال اليوم في جنين تصعيد خطير، يفتح أبواب معركة شاملة في ميادين المواجهة".