الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد رفض دول أوروبية منح تأشيرات لمواطنيها

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، انتقادا إلى مجمل الدول الأوروبية بعد رفضها منح تأشيرات دخول لمواطنيها، معتبرة أن ذلك يمثل "انتهاكا" للحق في التنقل.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية وهي أكبر منظمة حقوقية في المغرب، بعد عدم تلقيها جوابا بخصوص رسالة وجهتها لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الرباط.

وأشار البيان أن الجمعية سبق أن أرسلت رسالة يوم 19 سبتمبر/ أيلول الحالي إلى بعثة الاتحاد الأوروبي بسبب "إصرار مجمل دول الاتحاد الأوروبي على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طلبات التأشيرة رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة.

واعتبرت الجمعية أن هذه الدول "لا تعلل رفضها ولا تعيد للمواطنين أموالهم التي دفعوها نظير طلبات التأشيرات".

وأشار البيان أن "ما يتعرض له طالبوا التأشيرة من انتهاكات متعددة للحق في حرية التنقل وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم ولذويهم".

وأوضح البيان أن الجمعية قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط الثلاثاء المقبل، بسبب استمرار رفض عدد كبير من التأشيرات.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، أنها ناقشت أزمة التأشيرات مع فرنسا، عقب رفض الأخيرة منحها للكثير من المغاربة‪.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة‪.