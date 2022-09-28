الفاتيكان يعلن عن زيارة للبابا إلى البحرين في شهر نوفمبر القادم

أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء أن البابا فرنسيس سيزور البحرين من 3 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر للمشاركة في منتدى للحوار بين الشرق والغرب، في أول زيارة لحبر أعظم إلى المملكة.

وسيزور الحبر الأعظم العاصمة البحرينية المنامة ومدينة العوالي وسيشارك في "ملتقى البحرين للحوار: حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".

وسيُكشف في موعد لاحق عن تفاصيل أخرى متعلقة بالزيارة التي ستكون الرحلة الدولية الـ39 للبابا منذ توليه منصبه البابوي.

لكن من المرجح أن يزور كاتدرائية سيدة العرب في العوالي، التي دُشنت العام الماضي.

وتقع الكنيسة المبنية بتصميم هندسي حديث على مسافة 1,6 كلم من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط في جنوب الدولة.

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمّال آسيويون غالبيتهم من الهند والفيليبين.

وسبق للحبر الأعظم أن استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الفاتيكان في 2014.

وناقشا "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" والمساهمة الإيجابية للجالية المسيحية في المملكة، على ما أعلن الكرسي الرسولي آنذاك.